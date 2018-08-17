Военная наёмница, которая готовила пищу для боевиков, сдалась правоохранителям

30-летняя жительница города Украинск, которая полгода прослужила в рядах боевиков, сдалась правоохранителям. Женщина увидела жизни пророссийских боевиков изнутри и покинула военную часть. Впоследствии она воспользовалась предусмотренным законом шансом освободиться от ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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"В рамках проведения операции Объединенных сил правоохранители проверяют деятельность бывшей участницы НЗФ", – отмечают правоохранители.

Не имея постоянного заработка, в ноябре 2014 г. женщина приехала в оккупированный Донецк. Там, по слухам, "многие платили за службу" на стороне боевиков. Она подала документы, и уже через несколько минут после этого ей выдали форму военного образца и назначили помощником повара.

До мая 2015 года женщина-военнослужащий готовила пищу для боевиков. Вместо обещанной зарплаты за работу на пищеблоке наёмница лишь несколько раз получала продукты питания. Именно это, а также отсутствие дисциплины в воинской части, плохое отношение командиров к своим подчиненным побудили ее покинуть место дислокации,

– говорится в сообщении.

Впоследствии женщина ни с чем вернулась домой в Украинск и вела скрытый образ жизни, никому ничего не рассказывая о своем прошлом. Через некоторое время она увидела в новостях информацию о законе, который гарантирует участникам НЗФ, которые не совершали тяжких преступлений, шанс освободиться от наказания. После этого она добровольно обратилась в милицию.

Какой Закон освобождает участников НЗФ, которые не совершали тяжких преступлений, от уголовной ответственности?

Согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании органам государственной власти или органам местного самоуправления.