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Військова найманка, яка готувала їжу для бойовиків, здалася правоохоронцям

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Військова найманка, яка готувала їжу для бойовиків, здалася правоохоронцям
/ Фото з відкритих джерел

30-річна мешканка міста Українськ, яка півроку прослужила в лавах бойовиків, здалася правоохоронцям. Жінка побачила життя проросійських бойовиків зсередини та покинула військову частину. Згодом вона скористалась передбаченим законом шансом звільнитися від відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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"В рамках проведення операції Об’єднаних сил правоохоронці перевіряють діяльність колишньої учасниці НЗФ", – зазначають правоохоронці.

Не маючи постійного заробітку, в листопаді 2014 року жінка приїхала до окупованого Донецька. Там, за чутками, "багато платили за службу" на стороні бойовиків. Вона подала документи, і вже через кілька хвилин після цього їй видали форму військового зразка та призначили помічником кухаря.

До травня 2015 року жінка-військовослужбовець готувала їжу для бойовиків. Замість обіцяної зарплатні за роботу на харчоблоці найманка лише кілька разів отримувала продукти харчування. Саме це, а також відсутність дисципліни у військовій частині, погане ставлення командирів до своїх підлеглих спонукали її покинути місце дислокації,
– йдеться у повідомленні. 

Згодом жінка ні з чим повернулась додому в Українськ та вела прихований спосіб життя, нікому нічого не розповідаючи про своє минуле. Через деякий час вона побачила у новинах інформацію про закон, який гарантує учасникам НЗФ, що не скоювали тяжких злочинів, шанс звільнитися від покарання. Після цього вона добровільно звернулася до правоохоронців.

Який закон звільняє учасників НЗФ, які не скоювали тяжких злочинів, від кримінальної відповідальності? Згідно з ч. 6 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України, звільняється від кримінальної відповідальності за цією статтею особа, яка перебувала у складі збройних формувань, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування.

Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Поліція Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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