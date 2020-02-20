Военная операция Турции против Асада – лишь вопрос времени, – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция его страны в сирийской провинции Идлиб может начаться в любой момент. Он заверил, что Турция не оставит пограничную провинцию сторонникам режима Башара Асада.

Турецкий президент также подчеркнул, что в ходе переговоров относительно войны в Сирии до сих пор так и не удалось достичь желаемого для Турции результата, сообщает Anadolu.

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Остались считанные дни до момента, когда силы режима Башара Асада, должны прекратить агрессивные действия и отойти за пределы зоны деэскалации. Это было очерчено Сочинским меморандумом,

– подчеркнул Эрдоган.

По его словам, Турция делает последнее предупреждение для сирийского диктатора. Мол, турецкие власти уже подготовили план действий и завершили подготовку операции в Сирии.

Резюмируя, он подчеркнул, что Анкара стремится сделать Идлиб безопасной зоной и для Турции, и для самих жителей сирийского региона.

Интересно, что в тот же день, когда свое заявление сделал Эрдоган – в среду, 19 февраля, русская авиация совершила налеты в пограничном Идлибе. Об этом пишет Al Masdar News.

В это же время войска Башара Асада начали передислокацию из западного Алеппо в восточную часть провинции Идлиб. Ожидается, что в ближайшие часы Турция и Россия возобновят переговоры о прекращении огня в Сирии.

Сирийский Идлиб: смотрите карту

За что в Сирии воюют Россия и Турция?

Сирийский президент Башар Асад намерен контролировать всю территорию страны. Впрочем, почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые получают поддержку от США.



Неизменным союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, поэтому безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны.



В это же время Турция также воюет за собственные амбиции на ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от границы, тем самым исключив возможность сепаратизации региона.