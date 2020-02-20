Військова операція Туреччини проти Асада – лише питання часу, – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що військова операція його країни у сирійській провінції Ідліб може розпочатися у будь-який момент. Він запевнив, що Туреччина не залишить прикордонну провінцію прибічникам режиму Башара Асада.

Турецький президент також підкреслив, що у ході переговорів щодо війни у Сирії досі так і не вдалося досягти бажаного для Туреччини результату, повідомляє Anadolu.

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Залишилися лічені дні до моменту, коли сили режиму Башара Асада, повинні припинити агресивні дії і відійти за межі зони деескалації. Це було окреслено Сочинським меморандумом,

– підкреслив Ердоган.

За його словами, Туреччина робить останнє попередження для сирійського диктатора. Мовляв, турецька влада вже підготувала план дій і завершила підготовку операції у Сирії.

Резюмуючи, він наголосив, що Анкара прагне зробити Ідліб безпечною зоною і для Туреччини, і для самих мешканців сирвйського регіону.

Цікаво, що того ж дня, коли свою заяву зробив Ердоган – у середу, 19 лютого – російська авіація здійснила нальоти у прикордонному Ідлібі. Про це пише Al Masdar News.

У цей же час війська Башара Асада почали передислокацію із західного Алеппо у східну частину провінції Ідліб. Очікується, що у найближчі години Туреччина і Росія відновлять переговори про припинення вогню у Сирії.

Сирійський Ідліб: дивіться карту

За що у Сирії воюють Росія і Туреччина?Сирійський президент Башар Асад має наміри контролювати всю територію країни. Утім, майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, які отримують підтримку від США.



Незмінним союзником Асада у громадянській війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії (САА) та зацікавлена у зміцненні уряду. РФ хоче зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни.



У цей же час Туреччина також воює за власні амбіції на близькому Сході, а також проти курдів – щоб відтіснити їх від власного кордону, тим самим унеможлививши сепаратизацію регіону.