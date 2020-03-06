Военная ошибка: для чего самолет сбросил термоядерную бомбу

Военные каждой страны могут допустить ошибку. Иногда все заканчивается счастливо, однако порой последствия могут быть катастрофическими. Американские военные силы неоднократно подвергали опасности окружающую среду. Такие ситуации происходили как в период ведения войны, так и в мирное время.

В основном правительство пытается скрыть свои ошибки. Об одной из таких обществу стало известно почти через 30 лет после события. Самолет, который случайно сбросил термоядерную бомбу недалеко от военного склада Соединенных Штатов Америки в 1957 году.

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Еще во времена Второй мировой войны военно-воздушные силы США поставили цель создать бомбардировщик с межконтинентальной дальностью полета. Разработка такого длилась долгих шесть лет и наконец, в августе 1946 года, был представлен самолет "Convair В-36" с неофициальным названием "Миротворец".

Что известно о бомбардировщике

К тому времени он был уникальным инженерным сооружением в области самолетостроения. Размах крыльев "Миротворца" достигал 70,1 метра – это была рекордная длина в истории авиации. Он стал самым большим поршневым самолетом, который выпускали серийно, имел мощное артиллерийское вооружение и был первым бомбардировщиком, который способен доставлять любой вид ядерного оружия из арсенала США внутри сразу четырех бомбовых отсеков.



Самолет В-36 / Скриншот с видео

Кроме того, В-36 мог осуществить межконтинентальный перелет без всякой дозаправки. Этот самолет находился на вооружении военно-воздушных сил США совсем недолго, однако во время учебных полетов успел отличиться ошибкой, которая могла стать смертоносной для десятков тысяч людей. В конце 1950-х годов эту модель постепенно заменил бомбардировщик В-52.

Почему были сброшены бомбы

"Миротворец", которым управлял капитан Ричард Мейер, должен был совершить посадку на авиабазе Кертлэнд в штате Нью-Мексико 22 мая 1957 года. Однако в момент, когда до аэродрома оставалось всего 7 километров и В-36 успел снизиться на высоту 500 метров, самолет резко подбросило вверх больше чем на 300 метров.

Капитан Мейер вместе с экипажем пытался понять, что произошло, но тогда услышал по внутренней связи сообщение о том, что были сброшены бомбы. Командир немедленно доложил о досадной ошибке связным на аэродроме и они сразу взялись решать проблему.



Закрепление бомбы / Скриншот с видео

В тот день на борту "Миротворца" была только одна бомба, но ее масштабы поражали. Это термоядерная бомба Мk-17 – крупнейшая и самая мощная из тех, что были тогда на вооружении военно-воздушных сил США.

Бомба достигала 7,5 метров в длину и 1,5 метра в диаметре, энергия от ее взрыва в 600 раз превышала мощность бомбы, которую сбросили на Хиросиму. Mk-17 перевозили на авиабазу для планового технического обслуживания в секретной лаборатории, располагавшейся неподалеку от авиабазы в Нью-Мексико.



Бомба Mk-17 / Скриншот с видео

Сразу после того, как бомба сорвалась из держателей в специальном отсеке и стремительно полетела по направлению к земле, перед капитаном появился лейтенант Боб Карп. В его обязанности входило вынуть перед посадкой с бомбы чеку, что было отмечено в правилах безопасности, чтобы сделать возможным аварийный сброс смертельного оружия в случае каких-то неполадок на борту.

Карп панически повторял, что ничего не нажимал и действовал в соответствии с инструкциями. Вскоре экипаж услышал глухой удар бомбы о землю, а в небо поднялась густая пыль. К счастью, возможность ядерного взрыва после столкновения Mk-17 была минимальной. К тому времени в бомбе не было материала, необходимого для приведения оружия в боевое состояние, поэтому сдетонировало лишь обычное взрывчатое вещество.

На земле от взрыва осталась воронка диаметром 7,5 и глубиной 4 метра. Радиационное заражение вокруг зоны взрыва было минимальным, а поскольку авиабаза была расположена как можно дальше от населенных территорий, никто из людей не пострадал.



Воронка от взрыва / Скриншот с видео

Все могло завершиться более трагично, ведь на расстоянии всего 500 метров от места падения Mk-17 находился военный склад. На нем хранили ядерное оружие, и если бы лейтенант Карп вытянул чеку чуть позже, бомба могла бы попасть именно туда.

По причине сброса оружия с борта В-36 сразу начали расследование, однако до сих пор никто не знает наверняка, почему произошла ошибка. По одной из версий, бомба была немного сдвинута с держателей еще перед взлетом, и она потянула за собой провода, которые вели к пульту сброса.

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Когда лейтенант вытянул из бомбы чеку – случайно прижал эти провода, что спровоцировало замыкание в пульте управления и сброс произошел автоматически. После инцидента командование ВВС приняло решение не разглашать информацию об этом событии и никто из экипажа В-36 не понес наказания. Таким образом, военная ошибка оставалась засекреченной до 1986 года. Тогда в США был принят закон о свободе информации, и правду о событиях почти 30-летней давности рассказала одна из крупнейших ежедневных газет США – "Лос-Анджелес Таймс".