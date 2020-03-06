Військова помилка: для чого літак скинув термоядерну бомбу
Військові кожної країни можуть припуститися помилки. Інколи все закінчується щасливо, проте деколи наслідки можуть бути катастрофічними. Американські військові сили неодноразово наражали на небезпеку навколишнє середовище. Такі ситуації ставалися як у період ведення війни, так і в мирний час.
Здебільшого уряд намагається приховати свої помилки. Про одну з таких суспільству стало відомо майже через 30 років після події. Літак, який ненароком скинув термоядерну бомбу.
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Ще в часи Другої світової війни військово-повітряні сили США поставили за мету створити бомбардувальника з міжконтинентальною дальністю польоту. Розробка такого тривала довгих шість років і врешті, у серпні 1946 року, був представлений літак "Convair В-36" з неофіційною назвою "Миротворець".
Що відомо про бомбардувальник
На той час він був унікальною інженерною спорудою в галузі літакобудування. Розмах крил "Миротворця" сягав 70,1 метра – це була рекордна довжина за всю історію авіації. Він став найбільшим поршневим літаком, який випускали серійно, мав найпотужніше артилерійське озброєння та був першим бомбардувальником, який здатен доставляти будь-який вид ядерної зброї з арсеналу США всередині відразу чотирьох бомбових відсіків.
Літак В-36 / Скріншот з відео
Окрім того, В-36 міг здійснити міжконтинентальний переліт без жодної дозаправлення. Цей літак перебував на озброєнні військово-повітряних сил США зовсім недовго, проте під час навчальних польотів встиг відзначитися помилкою, яка могла стати смертоносною для десятків тисяч людей. Наприкінці 1950-х років цю модель поступово замінив бомбардувальник В-52.
Чому були скинуті бомби
"Миротворець", яким керував капітан Річард Меєр, мав здійснити посадку на авіабазі Кертленд у штаті Нью-Мексико 22 травня 1957 року. Проте в момент, коли до аеродрому залишалося всього 7 кілометрів і В-36 встиг знизитися на висоту 500 метрів, літак різко підкинуло вгору на ще понад 300 метрів.
Капітан Меєр разом з екіпажем намагався зрозуміти, що відбулося, але тоді почув по внутрішньому зв’язку повідомлення про те, що були скинуті бомби. Командир негайно доповів про прикру помилку зв’язковим на аеродромі й вони одразу взялися розв'язувати проблему.
Закріплення бомби / Скріншот з відео
Того дня на борту "Миротворця" була лише одна бомба, але її масштаби вражали. Це термоядерна бомба Мk-17 – найбільша та найпотужніша з тих, що були тоді на озброєнні військово-повітряних сил США.
Бомба сягала 7,5 метрів завдовжки та 1,5 метра в діаметрі, енергія від її вибуху у 600 разів перевищувала потужність бомби, яку скинули на Хіросіму. Mk-17 перевозили на авіабазу для планового технічного обслуговування в секретній лабораторії, що розташовувалася неподалік авіабази в Нью-Мексико.
Бомба Mk-17 / Скріншот з відео
Відразу після того, як бомба зірвалася з тримачів у спеціальному відсіку та стрімко полетіла в напрямку до землі, перед капітаном з’явився лейтенант Боб Карп. У його обов’язки входило вийняти перед посадкою із бомби чеку, що було зазначено в правилах безпеки, щоб уможливити аварійне скидання смертельної зброї у випадку якихось несправностей на борту.
Карп панічно повторював, що нічого не натискав і діяв відповідно до інструкцій. Невдовзі екіпаж почув глухий удар бомби об землю, а в небо піднялася густа курява. На щастя, можливість ядерного вибуху після зіткнення Mk-17 була мінімальною. На той час у бомбі не було матеріалу, необхідного для приведення зброї в бойовий стан, тож здетонувала лише звичайна вибухова речовина.
На землі від вибуху залишилася вирва діаметром 7,5 і завглибшки 4 метри. Радіаційне зараження навколо зони вибуху було мінімальним, а оскільки авіабаза була розташована якомога далі від населених територій, ніхто з людей не постраждав.
Вирва від вибуху / Скріншот з відео
Усе могло завершитися більш трагічно, адже на відстані всього 500 метрів від місця падіння Mk-17 був розташований військовий склад. На ньому зберігали ядерну зброю, і якби лейтенант Карп витяг чеку трохи пізніше, бомба могла б поцілити саме туди.
Щодо причини скидання зброї з борту В-36 відразу почали розслідування, проте до сьогодні ніхто не знає напевно, чому сталася помилка. За однією з версій, бомба була трохи зсунута із тримачів ще перед зльотом, тож вона потягла за собою дроти, які вели до пульта скидання.
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Коли ж лейтенант витягував із бомби чеку – ненароком притиснув ці дроти, що спровокувало замикання в пульті управління і скидання відбулося автоматично. Після інциденту командування військово-повітряних сил прийняло рішення не розголошувати інформацію про цю подію і ніхто з екіпажу В-36 не був покараний. Таким чином, військова помилка залишалася засекреченою до 1986 року. Тоді у США було прийнято закон про свободу інформації, і правду про події майже 30-річної давності розповіла одна з найбільших щоденних газет США – "Лос-Анджелес Таймс".