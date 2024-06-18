Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона отметила, что новая возможность была запущена ночью, и спрос оказался чрезвычайно высоким. Она сообщила, что более 60 тысяч украинцев уже загрузили электронный военно-учетный документ.
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Сколько украинцев загрузили электронный военно-учетный документ
Через приложение Резерв+ электронный военно-учетный документ загрузили уже 62 тысячи украинцев.
Это очень большой спрос буквально за несколько часов. Далее приложение в течение нескольких дней будет абсолютно доступно всем в маркетах,
– сказала Черногоренко.
По ее словам, электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Он может быть предъявлен как в виде QR-кода, так и в распечатанном варианте.
Несмотря на некоторые технические трудности, вызванные большим спросом, Черногоренко заверила, что ситуация стабилизируется в ближайшие дни.
Для того, чтобы воспользоваться новой функцией необходимо скачать/обновить приложение Резерв+. Подробнее можно
Ранее в Минобороны сообщили, что через приложение Резерв+ свои данные обновили 1,5 миллиона украинцев. Среди них также 210 тысяч военнообязанных женщин.