Ситуацию на границе Украины и России прокомментировал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко.

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СНБО о ситуации на границе с Россией

Он считает, что реальное вовлечение вооруженных сил России возможно, скорее всего, только после того, как будет создана общая картинка тотальной дестабилизации и будут запущены процессы фрагментации Украины.

Однако постоянные военные маневры у границ Украины и угроза проведения наступательных операций постепенно превращаются в инструмент постоянного поддержания атмосферы нервозности в Украине,

– отметил Демченко.

По словам заместителя секретаря СНБО, Россия будет манипулировать ситуацией по безопасности на линии соприкосновения. Контролируя так называемые "1-й и 2-й армейские корпуса", российская сторона имеет арсенал механизмов для того, чтобы управлять уровнем эскалации.

В то же время Россия искусственно подпитывает конфликт на Востоке Украины, поставляя оружие, финансируя временно оккупированные территории и осуществляя прямое управление марионеточными администрациями.

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