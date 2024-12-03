Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное заявление посольства. Рекомендации были обнародованы после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении "чрезвычайного военного положения" на территории страны.

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Посольство дало рекомендации украинцам в Южной Корее

Посольство рекомендовало гражданам Украины, которые находятся на территории Кореи, придерживаться инструкций местных органов власти и воздержаться от участия в массовых мероприятиях, в частности политического характера. Украинцев также призвали следить за официальными сообщениями через каналы посольства Украины в Корее.

В случае выхода на улицу, рекомендуем держать при себе документы, удостоверяющие личность. Просим сохранять спокойствие,

– говорится в публикации.

В случае необходимости гражданам Украины советуют обращаться на горячую линию посольства для получения помощи или консультации: +82 10 7227 5696.

Напомним, буквально через несколько часов после объявления военного положения, депутаты парламента Южной Кореи приняли постановление, которым требуют его отмены. За соответствующее решение проголосовали 190 депутатов.