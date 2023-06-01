Об этом 24 Каналу рассказал Аббас Галлямов – российский оппозиционный политолог. По его словам, на оглашение военного положения негативно отреагируют не только обычные россияне, но и политические элиты.

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Рамзан Кадыров, после того, как в Москву прилетели беспилотники, сказал, что в России нужно вводить военное положение Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что пока этого не рассматривают. Однако этот вариант уже активно обсуждается.

Кадыров не первый, кто это озвучил. Этот вариант вполне реалистичен. Пока Путин пытается от этого воздерживаться, потому что введение военного положения ускорит у людей формирование ощущения, что Россия окончательно превратилась в диктатуру.

– отметил Аббас Галлямов.

Число сторонников действующей власти в России стремительно уменьшается. Хотя примерно 30% социальной базы у Путина все еще есть.

Однако как только он введет военное положение и отменит выборы – у людей наконец-то сформируется правильное впечатление, что Путин является настоящим диктатором. То есть и эта треть поклонников "бункерного" уменьшится до 7 – 10%.

Опасность для Путина

На фоне такой мизерной поддержки и проигрыша в войне Владимиру Путину будет очень сложно удержать существующий режим.

Когда тебя воспринимают как диктатора, это чревато не только народным восстанием, но и военным и элитным переворотом. Для Путина введение военного положения – это соблазнительный путь, который, однако, чреват рисками. В частности, связан с делегитимизацией,

– рассказал политолог.

Если Владимир Путин решится на такой шаг, то у него фактически отпадает необходимость всей администрации президента. Все "скатится" в Совбез и силовиков. Тогда руководители этих структур, в частности Николай Патрушев и Игорь Сечин, становятся этакими "безальтернативными хозяевами страны".

Именно эти представители российских властей толкают Путина к принятию решения о военном положении. Похоже, что Рамзан Кадыров – их союзник. Нельзя исключать также связь Евгения Пригожина с Патрушевым и Сечином.

"Путин пытается не впасть в полную зависимость от них. Он хочет продемонстрировать, что собирается идти на выборы. Регулярно проводятся совещания, где вроде бы обсуждают стратегию проведения избирательной кампании", – заметил Галлямов.

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Почему Путин у власти был выгодным

Уважение российских элит, которое имел Владимир Путин в течение долгих лет, базировалось на двух составляющих.

Силовой аспект – его, конечно, боялись.

– его, конечно, боялись. Обаяние Путина в глазах народа. Каким-то образом, будущий диктатор умел понравиться людям и выигрывать выборы. В то время как политических элит ненавидели и были готовы "поднимать на вилы".

"Наличие Путина как главы государства – это гарантия стабильности, гарантия к тому, что их (элит – 24 Канал) не свергнут. Система, которая шаталась во все стороны, вдруг стабилизировалась, потому что народ добровольно начал за Путина голосовать", – объяснил Галлямов. .

Однако это давнее ощущение у русских элит слабеет. А в случае, если Путин еще и отменит выборы, окончательно обесценит "бункерного" в их глазах.

Просто так отменять выборы, а потом людей палками разгонять – с этой задачей справится кто угодно. Путин вдруг станет блеклым человеком, который только разочаровывает: и войну выиграть не может, и выборы отменяет, потому что боится,

– отметил политолог.

Именно такие вещи ведут к распаду режима и началу революций. Для Владимира Путина стратегически этот вариант контрпродуктивный, а соблазнительный из-за избегания выборов.

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