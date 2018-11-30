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      Военное положение в электоральных целях: мировая пресса продолжает обсуждать Украину

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      Мировая пресса
      Мировая пресса / radiosvoboda.org

      Украинским властям потребовалось четыре войны и формальный повод, чтобы отважиться на шаг, который они называли нецелесообразным во время кровавых столкновений на Донбассе.

      Об этом пишет французская LeTemps.

      По мнению автора, введение военного положения преследовало прежде всего электоральную цель. Люди президента осуществили попытку перенести выборы, но этому вовремя помешали украинские депутаты и мировые лидеры.

      "Международное сообщество, в частности, Ангела Меркель, направило президенту крайне жесткие сигналы, которые помешали введению такого военного положения, которое поставило бы под угрозу демократический процесс в Украине", – утверждает издание.

      Версию французских репортеров о том, что "задачей максимум Банковой был перенос даты выборов, и помешать этому удалось только "благодаря решительному сопротивлению в парламенте, беспрецедентному протесту трех бывших президентов и, как можно предположить, призывам из Брюсселя, Берлина и Вашингтона" – поддерживают и их немецкие коллеги.

      Впрочем, Süddeutsche Zeitung куда более категорично в оценках. Признавая, что "насильственное поведение Москвы против украинских лодок является нарушением всех мыслимых прав", автор статьи "Украина: Борьба за власть" называет историю в Азовском море циничной и опасной игрой, которая была инициирована президентом Порошенко и его соратниками.

      "Многое говорит в пользу того, что Украина могла спровоцировать этот инцидент, чтобы крайне непопулярный Порошенко мог ввести военное положение. Для него это – самый верный путь помешать провалу на президентских выборах 31 марта 2019 года", – говорится в статье.

      По мнению издания, коррупция на берегах Днепра снова достигла домайдановского уровня. Ее признаки видны в армии и спецслужбах, в правительстве и президентском аппарате. Шансов на переизбрание у нынешнего президента не осталось, а потому ради сохранения при власти Петр Порошенко пойдет на все.

      The Washington Post тем временем предполагает, что "непопулярный президент", которому не удалось отменить гонки, пытаться использовать искусственно обостренное противостояние с Россией для улучшения своего положения.

      "Порошенко хочет получить преимущества для своей избирательной кампании. Он разыгрывает карту главнокомандующего, ходит всюду в военной форме, пытаясь показать, что он все контролирует", – констатируют репортеры WP.

      Аналитический центр Atlantic Council указывает на несоответствие военного положения реальной угрозе и опасность искушения, которое сейчас стоит перед президентом Порошенко.

      "Остается еще одно опасение, что президент может найти повод, скажем, обострения боев на Донбассе, чтобы продолжить военное положение после декабря. Кто тогда сможет его остановить?

      "Если бы Петр Порошенко ввел в действие в полном объеме военное положение и отложил или отменил выборы, то это бы стало даром Божьим для Путина", – пишет Politico. Наибольшим же позором для хозяина Кремля, по мнению журналистов издания, стало бы проведение Украиной свободных и демократических выборов, несмотря на их результаты.

      "Непокорный Порошенко парламент спас его от самого себя. Парламент сделал это снова, приняв решение о том, что выборы должны состояться 31 марта и сократив период применения закона о военном положении с двух месяцев до одного. Демократия, которая была в опасности, спасена, по крайней мере сейчас", – отметили в издании.

      Теги: Новости Украины Ангела Меркель Петр Порошенко СМИ
      Источник: 24 Канал
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