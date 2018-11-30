Воєнний стан в електоральних цілях: світова преса продовжує обговорювати Україну

Українській владі знадобилися чотири війни та формальний привід, аби наважитися на крок, який вона називала недоцільним під час найкривавіших зіткнень на Донбасі.

Про це пише французька LeTemps.

На думку автора, запровадження воєнного стану переслідувало насамперед електоральну мету. Люди президента здійснили спробу перенести вибори, але цьому вчасно завадили українські депутати та світові лідери.

"Міжнародне співтовариство, зокрема, Ангела Меркель, направило президенту вкрай жорсткі сигнали, які перешкодили запровадженню такого воєнного стану, який постав би під загрозу демократичний процес в Україні", – стверджує видання.

Версію французьких репортерів про те, що "завданням максимум Банкової було перенесення дати виборів і завадити цьому вдалося лише "завдяки рішучому опору в парламенті, безпрецедентному протесту трьох колишніх президентів і, як можна припустити, закликам з Брюсселю, Берліну і Вашингтону" – підтримують і їхні німецькі колеги.

Втім, Süddeutsche Zeitung куди категоричніша в оцінках. Визнаючи, що "насильницька поведінка Москви проти українських човнів є порушенням всіх мислимих прав", автор статті "Україна: Боротьба за владу" називає історію в Азовському морі цинічною та небезпечною грою, що була ініційована президентом Порошенком і його соратниками.

"Багато що говорить на користь того, що Україна могла спровокувати цей інцидент, щоб вкрай непопулярний Порошенко міг запровадити воєнний стан. Для нього це – найпевніший шлях завадити провалу на президентських виборах 31 березня 2019 року", – йдеться у статті.

На думку видання, корупція на берегах Дніпра знову досягнула домайданівського рівня. Її ознаки видно в армії і спецслужбах, в уряді і президентському апараті. Шансів на переобрання в нинішнього президента не залишилося, а тому задля збереження при владі Петро Порошенко піде на все.

The Washington Post тим часом припускає, що "непопулярний президент", якому не вдалося скасувати перегони, намагатиметься використати штучно загострене протистояння з Росією для покращення свого становища.

"Порошенко хоче отримати переваги для своєї виборчої кампанії. Він розігрує карту головнокомандувача, ходить всюди у військовій формі, намагаючись показати, що він все контролює", – констатують репортери WP.

Аналітичний центр Atlantic Council вказує на невідповідність воєнного стану реальній загрозі та небезпеку спокуси, яка зараз стоїть перед президентом Порошенком.

"Залишається ще одне побоювання, що президент може знайти привід, скажімо, загострення боїв на Донбасі, щоб продовжити воєнний стан після грудня. Хто тоді зможе його зупинити?

"Якби Петро Порошенко ввів у дію у повному обсязі воєнний стан та відклав або скасував вибори, то це б стало дарунком Божим для Путіна", – пише Politico. Найбільшою ж ганьбою для господаря Кремля, на думку журналістів видання, стало б проведення Україною вільних та демократичних виборів, незважаючи на їхні результати виборів.

"Непокірний Порошенкові парламент врятував його від самого себе. Парламент зробив це знову, ухваливши рішення про те, що вибори мають відбутися 31 березня та скоротивши період застосування закону про військовий стан з двох місяців до одного. Демократію, яка була у небезпеці, врятовано, принаймні зараз", – зазначили у виданні.