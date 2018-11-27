Военное положение в Украине: Франция требует, чтобы Россия придерживалась Минских соглашений

Во время выступления в Нью-Йорке заместитель постоянного представителя Франции в ООН Анна Гоген, заявила, что все подписанты Минских соглашений, особенно Российская Федерация, должны четко придерживаться взятых на себя обязательств.

Об этом сообщает Укринформ.

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Во время выступления в Нью-Йорке заместитель постоянного представителя Франции в ООН Анна Гоген, заявила, что все стороны, особенно Россия, должны уважать взятые на себя обязательства.

Полное воплощение Минских соглашений, на что согласились Украина и Россия остается единственным мирным и длительным способом решения конфликта, который продолжается уже 4 года,

– сказала Гоген.

О чем договаривались в Минске в 2014 году?

"Минский протокол" или "Минское трехстороннее соглашение", "Минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения участвовали представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Действие перемирия началось в 18:00 пятого сентября. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.

Она отметила, что Франция и Германия и в дальнейшем будут стоять бок о бок с народом Украины, который уже долгое время страдает от конфликта на Донбассе и аннексии Крыма.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.



Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут с 9 утра 28 ноября.

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