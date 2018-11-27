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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Воєнний стан в Україні: Франція вимагає, щоб Росія дотримувалася Мінських угод

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      Франція вимагає від Росії дотримання Мінських угод
      Франція вимагає від Росії дотримання Мінських угод / tournavigator.pro

      Під час виступу у Нью-Йорку заступниця постійного представника Франції в ООН Анна Гоген, заявила, що усі підписанти Мінських угод, особливо Російська Федерація, повинні чітко дотримуватися узятих на себе зобов’язань.

      Про це повідомляє Укрінформ.

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      Під час виступу у Нью-Йорку заступниця постійного представника Франції в ООН Анна Гоген, заявила, що усі сторони, особливо Росія, повинні поважати взяті на себе зобов’язання.

      Повне втілення Мінських угод, на що погодилися Україна і Росія, залишається єдиним мирним та тривалим способом вирішення конфлікту, який триває уже 4 роки,
      – сказала Гоген.

      Про що домовлялись у Мінську 2014 року?"Мінський протокол" або "Мінська тристороння угода", "Мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про тимчасове перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.

      Вона наголосила, що Франція та Німеччина й надалі стоятимуть пліч-о-пліч із народом України, який вже довгий час страждає від конфлікту на Донбасі і анексії Криму.

      Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.

       Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

      Більше про воєнний стан дивіться у відео

       

      Теги: Воєнний стан в Україні Україна – Росія Війна на Донбасі Мінські домовленості Анексія Криму Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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