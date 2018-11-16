Военное преступление: украинцев в Крыму незаконно заставляют служить в российской армии

Оккупационная власть поощряет юных крымчан идти в ряды российской армии. За четыре года войско Российской Федерации пополнило около 12 тысяч украинцев из Крыма, хотя это противоречит международному гуманитарному праву. В частности, две с половиной тысячи ребят попали в ловушку осеннего российского призыва, который стартовал в октябре и продлится до конца 2018 года.

Российские СМИ с гордостью сообщают крымчанам о новом сезоне призыва в российскую армию. Правда, не упоминают о том, что кампания – незаконная.

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"Это грубое нарушение международного гуманитарного права, потому что женевская конвенция 1949 года запрещает призывать жителей оккупированных территорий в армию оккупационной государства", – пояснила юрист Крымской правозащитной группы Ирина Седова.



Ежегодно количество призывников в российской армии из Крыма растет

Между тем ежегодно количество призывников растет: если в 2015 их было менее 500, то сейчас почти три тысячи. И, как ни странно, за последние четыре года оккупации энтузиазм идти в армию у юных крымчан только увеличивается. А все потому, что их поощряют с детства, в школах, университетах, создают специальные юношеские лагеря, где учат обращаться с оружием. А на тех, кого не убедили – давят криминалом. "Всего 40 дел уже открыто, в 33 уже вынесены приговоры", – отметила Седова.



Образец повестки, которая вручается украинцам в Крыму

Такими незаконными действиями России возмущены представители Меджлиса.

Я призываю граждан Украины хорошо подумать, прежде чем даже вынужденно идти в оккупационную армию. Потому что никто не знает, где они окажутся: в Сирии или на территории Украины,

– заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

И добавил, что украинцы в Крыму не должны бояться сказать оккупантам "Нет".



Крымчанин Мемедов – боец ВСУ, его же родственников могут призвать в армию РФ

Крымчанин Измаил Мемедов добровольцем ушел на войну против российских оккупантов на Донбасс еще в 2014 году. На родном полуострове остались родственники и знакомые.

У меня племянников очень много в Крыму, у моей жены тоже. Если такое произойдет, что их призовут, а потом так получится, что я встречусь с ними на Донбассе – это страшный сон,

– отметил военнослужащий ВСУ Мемедов.

Уклониться от армии оккупанта можно, говорят правозащитники: не становиться на воинский учет, не получать российский паспорт, хотя к этому тоже принуждают, ехать в Украину учиться, работать.

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"Принуждение служить в армии оккупанта – военное преступление", – отмечают в Крымской правозащитной группе. Там уже собрали и передали в Международный уголовный суд несколько сотен доказательств. Надеются, что мировая Фемида откроет производство как можно быстрее. Что, в свою очередь, должно ускорить деоккупацию полуострова.