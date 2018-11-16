"Возможно, связаны с украинскими спецслужбами": в Крыму ФСБ арестовывает свидетелей Иеговы

Во временно оккупированном Крыму продолжаются обыски в квартирах людей, которых считают членами религиозной организации "Свидетели Иеговы". В частности, в городе Джанкой сотрудники Федеральной службы безопасности России уже задержали нескольких человек.

Об этом сообщило "Радио Свобода".

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Журналисты российской службы "Радио Свобода" узнали, что задержали руководителя региональной группы "Свидетелей" под названием "Сиваш" Сергея Филатова. Российские СМИ утверждают, что против Филатова открыли уголовное дело.

Близкий к правоохранительным органам источник рассказал об обысках в более чем 30 квартирах. Члены группы, возможно, были связаны с украинскими спецслужбами. Координировались они из Харькова. Сектанты ведут себя скованно, на вопросы не отвечают,

– заявил журналист российского издания "Вести Крым" Эдуард Здоров.

К слову, украинский центр религиозной организации расположен в Брюховичах Львовской области.



Один из задержанных, у которого, как заявили российские СМИ, "уже нашли экстремистскую литературу"

Официально российские силовые структуры еще не комментировали информацию об обысках в Джанкое.

Напомним, 20 апреля 2017 года Верховный суд России признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией. С тех пор почти полсотни членов религиозной организации подверглись уголовному преследованию и обвинениям в терроризме.