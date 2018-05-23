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В России взяли под арест членов Свидетелей Иеговы: названа причина

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В России суд арестовал адептов Свидетелей Иеговы
В России суд арестовал адептов Свидетелей Иеговы / Ua.news

В российском городе Оренбурге суд на 3 месяца арестовал представителей запрещенной в РФ религиозной организации Свидетелей Иеговы – Владимира Кочнева и Александра Суворова. Их обвиняют в организации и участии в деятельности экстремистского сообщества.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Европейскую ассоциацию Свидетелей Иеговы.

Отмечается, что еще один член религиозной организации Владислав Колбанов был помещен под домашний арест.

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Также сообщается, что с 17 мая в Оренбургской области полиция провела 18 обысков в домах россиян, которые считаются Свидетелями Иеговы. 15 из этих людей были задержаны.

Напомним, в 2017 году Верховный суд России принял решение о признании Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны.

Теги: Новости России религия арест
Источник: 24 Канал
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