У Росії взяли під арешт членів Свідків Єгови: названа причина

У російському місті Оренбурзі суд на 3 місяці заарештував представників забороненої в РФ релігійної організації Свідків Єгови – Володимира Кочнева та Олександра Суворова. Їх звинувачують в організації та участі у діяльності екстремістської спільноти.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на Європейську асоціацію Свідків Єгови.

Зазначається, що ще один член релігійної організації Владислав Колбанов був поміщений під домашній арешт.

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Також повідомляється, що з 17 травня в Оренбурзькій області поліція провела 18 обшуків у домівках росіян, які вважаються Свідками Єгови. 15 із цих людей були затримані.

Нагадаємо, у 2017 році Верховний суд Росії ухвалив рішення про визнання Свідків Єгови екстремістською організацією та заборону її діяльності на території країни.