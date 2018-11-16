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      "Можливо, пов'язані з українськими спецслужбами": у Криму ФСБ арештовує свідків Єгови

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      У Криму ФСБ арештовує свідків Єгови
      У Криму ФСБ арештовує свідків Єгови / Фото з відкритих джерел

      У тимчасово окупованому Криму тривають обшуки в помешканнях людей, яких вважають членами релігійної організації "Свідки Єгови". Зокрема, у місті Джанкой співробітники Федеральної служби безпеки Росії вже затримали декількох осіб.

      Про це повідомило "Радіо Свобода".

      Читайте також: У Росії взяли під арешт членів Свідків Єгови: названа причина

      Журналісти з російської служби "Радіо Свобода" дізналися, що затримали керівника регіональної групи "Свідків" під назвою "Сиваш" Сергія Філатова. Російські ЗМІ стверджують, що проти Філатова відкрили кримінальну справу.

      Наближене до правоохоронних органів джерело розповіло про обшуки у понад 30 квартирах. Члени групи, можливо, були пов'язані з українськими спецслужбами. Координувалися вони з Харкова. Сектанти поводяться скуто, на питання не відповідають,
      – заявив журналіст російського видання "Вести Крым" Едуард Здоров.

      До слова, український центр релігійної організації розташований у Брюховичах Львівської області.


      Один із затриманих, у якого, як заявили російські ЗМІ, "вже знайшли екстремістську літературу"

      Офіційно російські силові структури ще не коментували інформацію про обшуки в Джанкої.

      Нагадаємо, 20 квітня 2017 року Верховний суд Росії визнав "Свідків Єгови" екстремістською організацією. З того часу майже півсотні членів релігійної організації зазнали кримінального переслідування та звинувачень у тероризмі.

      Теги: Новини України Новини Криму Україна – Росія Релігія ФСБ Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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