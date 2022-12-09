В Словакии по запросу Москвы задержан военный ВСУ с российским гражданством: реакция МИД

В октябре в Словакии по запросу России задержан украинский военнослужащий Альберт Зубрилин. Москва просила арестовать украинского воина, поскольку у него есть российский паспорт.

В комментарии 24 канала спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что украинское дипломатическое ведомство держит это дело на особом контроле. Однако российское гражданство украинского воина существенно усложняет ситуацию.

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Украина пытается решить этот вопрос

Украинского воина в Словакии тамошние стражи порядка задержали 14 октября, когда тот прибыл на учебу. Сейчас доступ украинских консулов к военному затруднен из-за его российского гражданства. Однако жена Альберта Зубрилина – гражданка Украины, поэтому украинские дипломаты поддерживают контакт с ней и через нее пытаются содействовать в этой ситуации.

Последний раз украинские дипломаты контактировали с супругой Зубрилина 6 декабря и предложили поддержку в организации встречи с мужем.

Посольство сейчас взаимодействует со словацкими правоохранительными органами в контексте подготовки к рассмотрению запроса России в суде. Альберт Зубрилин снабжен адвокатом. Условия его содержания приемлемы,

– подчеркнул Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что Украина держит это дело на особом контроле.

Задержание украинского воина в Словакии: что случилось

Жена Альберта Зубрилина – Ксения – написала журналисту Юрию Бутусову, что с мужем они поженились в 2013 году. В браке у них родилось 2 детей. В 2015 году Зубрилин получил вид на постоянное проживание на территории Украины.

С началом полномасштабного вторжения добровольцем пошел защищать Украину в рядах "Правого сектора". После шести месяцев войны Альбер Зубрилин подписал контракт в ВСУ. По приказу командования воин отправился в Словакию на военные учения, где 14 октября его задержали местные правоохранители по запросу Москвы.