Признаков насильственной смерти у военного нет

О найденном теле полицейским сообщил дежурный части в два часа дня. На место происшествия сразу выехали правоохранители.

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Погибший был жителем Волынской области. Он проходил службу по контракту на Житомирщине, а в Ровненскую область приехал на учебный курс.

С 8 февраля военнослужащий находился в розыске, когда с товарищем с разрешения руководства покинул место несения службы. В последний раз мужчину видели в поселке Тучин.

По результатам предварительного осмотра судебным экспертом – признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Окончательные результаты – после судебно-медицинской экспертизы,

– рассказали в полиции.

Досудебное расследование проводится по уголовной статье об исчезновении лица без вести.

Похожий инцидент в Николаеве

В Николаеве на территории 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского 3 февраля нашли повешенным мужчину. Впоследствии выяснилось, что покончил с собой морпех-контрактник родом из Черкасщины. Никакой записки возле него не было.

Тело мужчины было направлено на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Однако уголовное дело возбуждено по статье об умышленном убийстве.