Ознак насильницької смерті військового немає

Про знайдене тіло поліцейських повідомив черговий частини о другій годині дня. На місце події одразу виїхали правоохоронці.

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Загиблий був мешканцем Волинської області. Він проходив службу за контрактом на Житомирщині, а на Рівненщину приїхав на навчальний курс.

Із 8 лютого військовослужбовець перебував у розшуку, коли із товаришем із дозволу керівництва залишив місце несення служби. Востаннє чоловіка бачили у селищі Тучин.

За результатами попереднього огляду судовим експертом – ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Остаточні результати – за судово-медичною експертизою,

– розповіли у поліції.

Досудове розслідування здійснюють за кримінальною статтею про зникнення особи безвісти.

Схожий інцидент у Миколаєві

У Миколаєві на території 36 окремої бригади морської піхоти імені Бєлінського 3 лютого знайшли повішеним чоловіка. Згодом з'ясувалося, що руки на себе наклав морпіх-контрактник, який родом з Черкащини. Жодної записки біля нього не було.

Тіло чоловіка направили на експертизу, щоб встановити точну причину смерті. Однак кримінальну справу відкрили за статтею про умисне вбивство.