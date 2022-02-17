Зміни стосуються указу від 29 жовтня 2012 року № 618 "Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних сил України" (зі змінами 2014 та 2015 років).
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Проходження служби у резерві ЗСУ: Зеленський вніс зміни до указу
Володимир Зеленський змінив Положення про службу у військовому резерві Збройних сил України. Військовий резерв, нагадаємо, – це запас людського ресурсу, резервісти ЗСУ та інших військових формувань.
Головні зміни, які президент України вніс у Положення:
- Дію Положення поширили на Державну спеціальну службу транспорту.
- Займатися резервістами будуть не військові комісаріати, а територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
Указ набирає чинності з дня опублікування. Про усі інші зміни можна прочитати на офіційному сайті президента України.
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- 1 січня 2022 року Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна.
- 12 січня Галушкін розповів, які завдання поставив йому Зеленський.
- А вже через місяць Зеленський наказав збільшити чисельність територіальної оборони у 200 разів.
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