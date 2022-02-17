Зміни стосуються указу від 29 жовтня 2012 року № 618 "Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних сил України" (зі змінами 2014 та 2015 років).

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Проходження служби у резерві ЗСУ: Зеленський вніс зміни до указу

Володимир Зеленський змінив Положення про службу у військовому резерві Збройних сил України. Військовий резерв, нагадаємо, – це запас людського ресурсу, резервісти ЗСУ та інших військових формувань.

Головні зміни, які президент України вніс у Положення:

Дію Положення поширили на Державну спеціальну службу транспорту.

на Державну спеціальну службу транспорту. Займатися резервістами будуть не військові комісаріати, а територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Зауважте: на особливий період відтепер до складу військового резерву обов'язково зараховують усіх придатних військовослужбовців, звільнених зі строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації.

Указ набирає чинності з дня опублікування. Про усі інші зміни можна прочитати на офіційному сайті президента України.

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