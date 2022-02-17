Изменения касаются указа от 29 октября 2012 года № 618 "О Положении о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Вооруженных сил Украины" (с изменениями 2014 и 2015 годов).
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Прохождение службы в резерве ВСУ: Зеленский внес изменения в указ
Владимир Зеленский изменил Положение о службе в военном резерве Вооруженных Сил Украины. Военный резерв, напомнив, – это запас человеческого ресурса, резервисты ВСУ и других военных формирований.
Главные изменение, внесенные президентом Украины в Положение:
- Действие Положения было распространено на Государственную специальную службу транспорта.
- Заниматься резервистами будут не военные комиссариаты, а территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Указ вступает в силу дня опубликования. Все остальные изменения можно прочитать на официальном сайте президента Украины.
Напомним также:
- 1 января 2022 Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина.
- 12 января Галушкин рассказал, какие задачи поставил ему Зеленский.
- А через месяц Зеленский приказал увеличить численность территориальной обороны в 200 раз.
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