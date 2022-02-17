Изменения касаются указа от 29 октября 2012 года № 618 "О Положении о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Вооруженных сил Украины" (с изменениями 2014 и 2015 годов).

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Прохождение службы в резерве ВСУ: Зеленский внес изменения в указ

Владимир Зеленский изменил Положение о службе в военном резерве Вооруженных Сил Украины. Военный резерв, напомнив, – это запас человеческого ресурса, резервисты ВСУ и других военных формирований.

Главные изменение, внесенные президентом Украины в Положение:

Действие Положения было распространено на Государственную специальную службу транспорта.

Заниматься резервистами будут не военные комиссариаты, а территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Обратите внимание: на особый период отныне в состав военного резерва обязательно относят всех пригодных военнослужащих, уволенных со срочной военной службы и военной службы по призыву во время мобилизации.

Указ вступает в силу дня опубликования. Все остальные изменения можно прочитать на официальном сайте президента Украины.

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