На место взрыва в городе Скаржиско-Каменна прибыли полицейские и пожарные. Они изучают обстоятельства инцидента.

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Взрыв на военном заводе в Польше

Сильный взрыв на оборонном предприятии Mesko прогремел утром 8 сентября.

По предварительной информации, сдетонировали взрывчатые вещества, которые 41-летняя сотрудница завода запаковывала для отправки. Пачка сдетонировала в ее руках. К сожалению, женщина погибла на месте.

Что известно о заводе Mesko

На военном заводе изготавливают боеприпасы и ракеты, которые использует польская армия, а также компоненты для крупных военно-промышленных концернов.

В 2015 году Mesko вошел в состав польской военно-промышленной группы. Он производит также переносные зенитно-ракетные комплексы.

Обратите внимание! В 9-этажном доме в российском городе Ногинск утром, 8 сентября, произошла утечка газа. Мощный взрыв разрушил 17 квартир, жертвами инцидента стали 2 человека.

В Скаржиско-Каменной на военном заводе прогремел взрыв: смотрите карту