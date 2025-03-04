Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя омбудсмена в Закарпатской области Андрея Крючкова.

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Почему военному отказали в льготном проезде

Крючков отметил, что ранее уже получал жалобы на систематический отказ черновицкого перевозчика "ФЛП Малофеева" в льготном проезде по маршруту Ужгород – Черновцы.

Один из военных, который возвращался с гемодиализа в Рахов, также не смог воспользоваться льготным проездом. Поэтому ему пришлось остаться на автостанции на ночь, ожидая автобус, которым он мог бы поехать по льготе.

Омбудсмен также обнародовал видео, на котором военный общается с работниками автостанции, которые объясняют ему, что он не может воспользоваться льготой, поскольку маршрут Ужгород – Черновцы якобы считается международным.

Военному отказали в льготном проезде: смотрите видео

Однако, по словам Крючкова, этот рейс не является международным, а участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд всеми видами транспорта общего пользования.

Он заверил, что взял ситуацию под личный контроль и открыл производство. Кроме того, Крючков сообщил об инциденте Национальную полицию и Государственную службу Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).