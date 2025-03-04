Повідомляє 24 Канал з посиланням на представника омбудсмена в Закарпатській області Андрія Крючкова.

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Чому військовому відмовили у пільговому проїзді

Крючков зазначив, що раніше вже отримував скарги на систематичну відмову чернівецького перевізника "ФОП Малофєєва" у пільговому проїзді маршрутом Ужгород – Чернівці.

Один із військових, який повертався з гемодіалізу в Рахів, також не зміг скористатися пільговим проїздом. Через це йому довелося залишитися на автостанції на ніч, чекаючи автобус, яким він міг би поїхати за пільгою.

Омбудсмен також оприлюднив відео, на якому військовий спілкується з працівниками автостанції, які пояснюють йому, що він не може скористатися пільгою, оскільки маршрут Ужгород – Чернівці нібито вважається міжнародним.

Військовому відмовили у пільговому проїзді: дивіться відео

Проте, за словами Крючкова, цей рейс не є міжнародним, а учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд усіма видами транспорту загального користування.

Він запевнив, що взяв ситуацію під особистий контроль та відкрив провадження. Крім того, Крючков повідомив про інцидент Національну поліцію та Державну службу України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеку).