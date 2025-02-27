Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Альони Атаманюк в Facebook.

Дивіться також "Заява про звільнення вже на столі": голова ОВА відреагував на скандал з Атаманюк і ветераном

Що відомо про звільнення Атаманюк

Атаманюк повідомила, що написала заяву на звільнення з посади заступниці начальника Чернівецької обласної адміністрації.

Все обміркувавши, я ухвалила рішення піти з посади. Не хочу, щоб вся ця ситуація, яка набула настільки масштабного резонансу, руйнувала суспільну згуртованість та підривала довіру до всіх значущих зусиль Буковини та обласної військової адміністрації, зокрема, для наближення перемоги у цій війні. Тому прошу Руслана Васильовича вже сьогодні підписати мою заяву. Приношу свої вибачення всім, кого могла ненавмисне образити,

– йдеться у дописі.