Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка у його телеграм-каналі.

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Що написали в ОВА про скандал посадовиці з ветераном

Руслан Запаранюк наголосив, що за фактом інформації, яка поширена в соціальних мережах щодо Альони Атаманюк, він дав доручення невідкладно розпочати службове розслідування.

За словами посадовця, розслідування буде швидким, неупередженим та об'єктивним.

Заява Альони Атаманюк на звільнення вже у мене на столі. Якщо правдивість скриншоту підтвердиться – вона негайно покине свою посаду,

– заявив голова Чернівецької ОВА.

Він також підкреслив, що на період проведення розслідування Альону Атаманюк відсторонено від виконання службових обов'язків.

"Всебічна підтримка і повага до наших захисників, захисниць та ветеранів – є нашим найвищим пріоритетом! Толерантності до будь-яких випадків, які принижують їх честь і гідність, не повинно бути!" – резюмував Запаранюк.

До слова, сама Альона Атаманюк стверджує, що скриншот, який ширили нібито від її імені, може бути підробленим або вирваним з контексту. Посадовиця стверджувала, що не дозволила б собі спілкуватися у такому форматі з будь-ким.

На самому скриншоті написано повідомлення де нібито посадовиця говорить, що "керівник управління Валерій Вівчарюк не може сидіти поруч з нею, оскільки він її не рівня". Сам ветеран не коментував інформації щодо правдивості цього скриншоту.