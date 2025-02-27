Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение председателя Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка в его телеграм-канале.

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Руслан Запаранюк подчеркнул, что по факту информации, которая распространена в социальных сетях относительно Алены Атаманюк, он дал поручение безотлагательно начать служебное расследование.

По словам чиновника, расследование будет быстрым, беспристрастным и объективным.

Заявление Алены Атаманюк на увольнение уже у меня на столе. Если правдивость скриншота подтвердится – она немедленно покинет свой пост,

– заявил глава Черновицкой ОВА.

Он также подчеркнул, что на период проведения расследования Алена Атаманюк отстранена от исполнения служебных обязанностей.

"Всесторонняя поддержка и уважение наших защитников, защитниц и ветеранов– является нашим высшим приоритетом! Толерантности к любым случаям, которые унижают их честь и достоинство, не должно быть!"– резюмировал Запаранюк.

К слову, сама Алена Атаманюк утверждает, что скриншот, который распространялся якобы от ее имени, может быть поддельным или вырванным из контекста. Чиновница утверждала, что не позволило бы себе общаться в таком формате с кем-либо.

На самом скриншоте написано сообщение, где якобы чиновник говорит, что "руководитель управления Валерий Вивчарюк не может сидеть рядом с ней, поскольку он ее не ровня". Сам ветеран не комментировал информацию о правдивости этого скриншота.