По словам автора ролика Олега Володарского, произошел инцидент на станции метро “Политехнический институт” в Киеве. Там нашему защитнику стало плохо, но медики, добавил автор, не спешили к нему подойти, чтобы оказать помощь.

Читайте также Сроки ремонта тоннеля на "синей" ветке метро перенесли: когда завершатся работы

Врачи говорят, что его боятся

Медики не понимают, что делать. Пытаемся разрешить ситуацию, но помощи, похоже, не дождемся... Просим помочь, а врачи ничего не делают. Просим помочь, а они говорят, что его боятся,

– говорит мужчина, который снимал ситуацию на видео.

Журналисты hromadske обратились за комментарием в отдел коммуникации полиции в Киеве. Его представитель Дмитрий Грищенко отметил, что медицинские работники оказали мужчине помощь. Они предлагали ему госпитализацию, но он от нее отказался.

Военному стало плохо в киевском метро: смотрите видео

Грищенко спросили, были ли это те самые медики из ролика. На этот вопрос представитель отдела коммуникации отметил, что у него отсутствует соответствующая информация.

В издании также обратились в пресс-службу Киевского метрополитена за комментарием. Впрочем, на момент написания новости ответа пока не было.

Накануне подростки взломали кабину машиниста метро