По словам автора ролика Олега Володарского, произошел инцидент на станции метро “Политехнический институт” в Киеве. Там нашему защитнику стало плохо, но медики, добавил автор, не спешили к нему подойти, чтобы оказать помощь.
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Врачи говорят, что его боятся
Медики не понимают, что делать. Пытаемся разрешить ситуацию, но помощи, похоже, не дождемся... Просим помочь, а врачи ничего не делают. Просим помочь, а они говорят, что его боятся,
– говорит мужчина, который снимал ситуацию на видео.
Журналисты hromadske обратились за комментарием в отдел коммуникации полиции в Киеве. Его представитель Дмитрий Грищенко отметил, что медицинские работники оказали мужчине помощь. Они предлагали ему госпитализацию, но он от нее отказался.
Военному стало плохо в киевском метро: смотрите видео
Грищенко спросили, были ли это те самые медики из ролика. На этот вопрос представитель отдела коммуникации отметил, что у него отсутствует соответствующая информация.
В издании также обратились в пресс-службу Киевского метрополитена за комментарием. Впрочем, на момент написания новости ответа пока не было.
Накануне подростки взломали кабину машиниста метро
- Сетью также распространяли другое видео. На нем можно увидеть, как двое подростков взломали замок, а также проникли в кабину машиниста метро. Известно, что полиция уже занялась соответствующим инцидентом.
- Несовершеннолетние парни побывали в кабине машиниста в течение нескольких секунд. После этого они покинули ее. Несмотря на это, незаконным является сам факт их проникновения внутрь.
- На ролике, который гуляет по сети, пользователи увидели, что подросток использовал отмычку, чтобы попасть внутрь кабины машиниста. Один из несовершеннолетних парней посидел на месте машиниста. Обратим внимание, что говорится о кабине машиниста, расположенной в конце подвижного состава.