За словами автора ролика Олега Володарського, стався інцидент на станції метро "Політехнічний інститут" у Києві. Там нашому захисникові стало зле, але медики, додав автор, не поспішали до нього підійти, щоб надати допомогу.
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Лікарі кажуть, що його бояться
Медики не розуміють, що робити. Намагаємося розв'язати ситуацію, але допомоги, схоже, не дочекаємося... Просимо допомогти, а лікарі нічого не роблять. Просимо допомогти, а вони кажуть, що його бояться,
– каже чоловік, котрий знімав ситуацію на відео.
Журналісти hromadske звернулися по коментар до відділу комунікації поліції у Києві. Його представник Дмитро Грищенко зауважив, що медичні працівники надали чоловікові допомогу. Вони пропонували йому госпіталізацію, але він від неї відмовився.
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Грищенка спитали, чи були це ті самі медики з ролика. На це питання представник відділу комунікації зауважив, що в нього відсутня відповідна інформація.
У виданні також звернулися до пресслужби Київського метрополітену по коментар. Утім, на момент написання новини відповіді поки не було.
Напередодні підлітки зламали кабіну машиніста метро
- Мережею також поширювали інше відео. На ньому можна побачити, як двоє підлітків зламали замок, а також проникли у кабіну машиніста метро. Відомо, що поліція вже зайнялася відповідним інцидентом.
- Неповнолітні хлопці побували у кабіні машиніста впродовж кількох секунд. Після цього вони покинули її. Попри це, незаконним є сам факт їхнього проникнення всередину.
- На ролику, який гуляє мережею, користувачі побачили, що підліток використав відмичку, щоб потрапити всередину кабіни машиніста. Один з неповнолітніх хлопців посидів на місці машиніста. Звернімо увагу, що мовиться про кабіну машиніста, розташовану у кінці рухомого складу.