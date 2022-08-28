Такая акция прошла в Малине Житомирской области. Город не раз бомбили российские оккупанты.

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В центре разместили фото Ореста из "Азовстали"

В горсовете отметили, что на акцию поддержки собралось более сотни жителей Малина и общины. Собрались в центре города.

Также разместили выставку фотографий Дмитрия Казацкого с позывным "Орест", который родом из Малина. Он вместе с другими военнослужащими стали символом мужества защитников Мариуполя.

Минутой молчания люди почтили всех погибших в этой жестокой войне. В частности, и бойцов "Азова", отдавших свою жизнь за город, за страну, за людей Украины.

Акция в Малине / Фото из фейсбука горсовета

Все желающие могли посмотреть уникальные фотографии Дмитрия – руководителя пресс-службы полка, которого называют "Глаза Азовстали". Выставка продлится в Центре культуры.

Что известно о пленных

Вернувшиеся из плена защитники "Азовстали" рассказывали, что россияне имели особое отношение к представителям "Азова". Они больше интересовались бойцами полка, потому что хотели собрать много пропаганды. Поэтому была разница между тем, кто ты – азовец или морской пехотинец.

Также в Украину поступила первая партия писем от украинских защитников и находящихся в плену защитников. Эти письма передадут их родственникам. Передача писем Украине происходит при посредничестве Красного Креста.

Как оккупанты относятся к пленным: смотрите видео