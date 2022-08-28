Така акція пройшла в Малині на Житомирщині. Місто не раз бомбили російські окупанти.
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У центрі розмістили фото Ореста з "Азовсталі"
У міськраді зазначили, що на акцію підтримки зібрались більше сотні жителів Малина та громади. Зібрались у центрі міста.
Також розмістили виставку світлин Дмитра Козацького з позивним "Орест", який родом з Малина. Він разом з іншими військовослужбовцями стали символом мужності захисників Маріуполя.
Хвилиною мовчання люди вшанували усіх загиблих у цій жорстокій війні. Зокрема, й бійців "Азову", які віддали свої життя за місто, за країну, за людей України.
Акція в Малині / Фото з фейсбуку міськради
Усі бажаючі могли переглянути унікальні світлини Дмитра – керівника пресслужби полку, якого називають "Очі Азовсталі". Виставка продовжиться у Центрі культури.
Що відомо про полонених
- Захисники "Азовсталі", які повернулися з полону, розповідали, що росіяни мали особливе ставлення до представників "Азову". Вони більше цікавилися бійцями полку, оскільки хотіли зібрати багато пропаганди. Тому була різниця між тим, хто ти – азовець чи морський піхотинець.
- Також до України надійшла перша партія листів від українських захисників та захисниць, які перебувають у російському полоні. Ці листи передадуть їхнім родичам. Передання листів Україні відбувається за посередництва Червоного Хреста.
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