Така акція пройшла в Малині на Житомирщині. Місто не раз бомбили російські окупанти.

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У центрі розмістили фото Ореста з "Азовсталі"

У міськраді зазначили, що на акцію підтримки зібрались більше сотні жителів Малина та громади. Зібрались у центрі міста.

Також розмістили виставку світлин Дмитра Козацького з позивним "Орест", який родом з Малина. Він разом з іншими військовослужбовцями стали символом мужності захисників Маріуполя.

Хвилиною мовчання люди вшанували усіх загиблих у цій жорстокій війні. Зокрема, й бійців "Азову", які віддали свої життя за місто, за країну, за людей України.

Акція в Малині / Фото з фейсбуку міськради

Усі бажаючі могли переглянути унікальні світлини Дмитра – керівника пресслужби полку, якого називають "Очі Азовсталі". Виставка продовжиться у Центрі культури.

Що відомо про полонених

Захисники "Азовсталі", які повернулися з полону, розповідали, що росіяни мали особливе ставлення до представників "Азову". Вони більше цікавилися бійцями полку, оскільки хотіли зібрати багато пропаганди. Тому була різниця між тим, хто ти – азовець чи морський піхотинець.

Також до України надійшла перша партія листів від українських захисників та захисниць, які перебувають у російському полоні. Ці листи передадуть їхнім родичам. Передання листів Україні відбувається за посередництва Червоного Хреста.

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