Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук. Передання листів Україні відбувається за посередництва Червоного Хреста.

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Написання листів – законне право полонених

Ірина Верещук наголосила, що відповідно до Женевської конвенції військовополонені мають право надсилати та отримувати листи. Це стосується і тих українських захисників та захисниць, які перебувають у полоні окупантів.

Перша партія листів днями раніше прибула до України. Зараз Міністерство реінтеграції працює над тим, аби передати листи родичам українських воїнів.

Національне інформаційне бюро Мінреінтеграції розпочало відповідну роботу з організації листування наших військовополонених з їхніми рідними. Днями до України прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополонених,

– повідомила Верещук.

Скільки українців у полоні росіян

Точна кількість українських воїнів, які перебувають у російському полоні – невідома. Однак ще 29 липня генпрокурор Андрій Костін констатував, що в України менше полонених окупантів, ніж у росіян наших бійців.

Серед тих, хто перебуває у полоні окупантів, понад 2 тисячі захисників заводу "Азовсталь". 144 важкопоранених бійців вдалося повернути. Десятки наших полонених загинули унаслідок теракту в Оленівці. За даними іноземних ЗМІ, тоді росіяни вбили 53 українських воїнів.

Також у полоні окупантів перебувають нацгвардійці, які обороняли Чорнобильську АЕС 24 лютого. Під час виходу з Зони відчуження росіяни вивезли їх із собою.

Станом на 11 липня в Україні вважали зниклими безвісти понад 7 тисяч українських військовослужбовців. Значна частина з них може бути у полоні росіян.

Ті, кого вдалося визволити з полону, розповідають про нелюдське поводження зі сторони окупантів. Наприклад, захисник "Азовсталі" Владислав Жайворонок з позивним "Вікіпедія", якого вдалося повернути, розповів, що росіяни катували наших воїнів навіть під час лікування. Лікування важкопоранених як такого не було – окупанти просто не давали їм померти. Також росіяни чинили психологічний тиск на наших героїв, і, на жаль, найімовірніше продовжують це робити з тими, хто досі у полоні.

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