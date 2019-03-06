Военнопленных моряков в России хотят отправить на психиатрическую экспертизу, – адвокат

Захваченных в плен вблизи Керченского пролива моряков в России хотят отправить на психиатрическую экспертизу. Говорится про трех украинских военнопленных: Сергея Цибизова, Романа Мокряка и Юрия Безъязычного.

Если россияне решат вопреки положениям норм международного права все же проводить эту экспертизу, Украина будет настаивать на присутствии адвокатов во время ее проведения. Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов.

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По его словам, 5 марта российская сторона проводила следственные действия в отношении 3 украинских военнопленных – Цибизова, Мокряка и Безъязычного.

Во время следственных действий военнопленные и их адвокаты были ознакомлены с постановлением о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. Относительно каждого военнопленного защита заявила, что Женевская конвенция "Об обращении с военнопленными" не предусматривает проведение в отношении них каких-либо психолого-психиатрических экспертиз,

– отметил он.

Кроме того, Полозов еще ранее отмечал: против всех 24 украинских моряков в российском плену осуществляется жесткая психологическая обработка. Им даже подселяют "специальных" сокамерников и проводят беседы, целью которых является получение признания вины в "совершенном преступлении" или же получение показаний против товарищей.

Как украинские моряки попали в российский плен?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские судна и ранили 3 моряков. Так, Россия захватила 2 украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряка – членов экипажей судов.



Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.