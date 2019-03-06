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      Військовополонених моряків у Росії хочуть відправити на психіатричну експертизу, – адвокат

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      Українські моряки в полоні РФ
      Українські моряки в полоні РФ / фото з відкритих джерел

      Захоплених у полон поблизу Керченської протоки моряків у Росії хочуть відправити на психіатричну експертизу. Мовиться про трьох українських військовополонених: Сергія Цибізова, Романа Мокряка і Юрія Без’язичного.

      Якщо росіяни вирішать всупереч положенням норм міжнародного права все ж проводити цю експертизу, Україна наполягатиме на присутності адвокатів під час її проведення. Про це повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов.

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      За його словами, 5 березня російська сторона проводила слідчі дії відносно 3 українських військовополонених – Цибізова, Мокряка і Без’язичного.

      Під час слідчих дій військовополонені і їхні адвокати були ознайомлені з постановою про призначення амбулаторної психолого-психіатричної експертизи. Щодо кожного військовополоненого захист заявив, що Женевська конвенція "Про поводження з військовополоненими" не передбачає проведення відносно них будь-яких психолого-психіатричних експертиз,
      – зазначив він.

      Окрім того, Полозов ще раніше наголошував: супроти усіх 24 українських моряків у російському полоні здійснюється жорстка психологічна обробка. Їм навіть підселяють "спеціальних" співкамерників та проводять бесіди, метою яких є отримання визнання вини у "скоєному злочині" або ж отримання показів супроти товаришів.

      Як українські моряки потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.

      Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.

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      Теги: Україна – Росія Новини України Заручники Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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