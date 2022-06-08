Военные на Донбассе отбили 7 атак: уничтожили более 30 оккупантов и приземлили 6 "Орланов"

Украинские военные из состава группировки Объединенных сил на протяжении 8 июня отразили на Донбассе 7 атак оккупантов. На одной из локаций еще идет бой.

Стоит отметить, что украинские защитники продолжают наносить российским захватчикам урон как в живой силе, так и в технике. На протяжении суток они уничтожили на Донбассе 3 танка, 2 боевых бронированных машин и 4 единицы автомобильной техники.

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В то же время, подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили 6 вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские защитники уничтожили 31 российского оккупанта.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов,

– заявили в Группировке Объединенных сил.

Какова ситуация на Востоке

На Донецком и Луганском направлениях вдоль всей полосы обороны россияне используют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки и минометы разных систем.

Также оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жилым кварталам.