Боевики открыли огонь в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Били из артиллерийских систем калибра 122 миллиметров и минометов калибра 120 и 82.
Важно Боевики наращивают силы на Донбассе, – разведка
В каком состоянии защитники
Раненых бойцов забрали в медучреждения. Состояние здоровья одного защитника – средней тяжести, другого – удовлетворительное.
Украинские военнослужащие должны были открыть ответный огонь. Они прекратили стрельбу оккупантов. О нарушении наемников уже сообщили представителям ОБСЕ.
Что происходило на Донбассе в последние дни
- Пророссийские боевики ежедневно срывают "тишину", убивая наших военных.
- 12 августа оккупанты ранили бойца возле Новомихайловки. В тот день они 5 раз открывали огонь.
- 11 августа войска оккупантов 8 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики били из артиллерийских систем большого калибра. В Новомихайловке повредили важные инфраструктурные объекты, а в Новоселовке российские наемники убили местного жителя и уничтожили частные дома. Кроме того, враг открывал огонь в сторону Луганского, Мироновского, Песков.
- Также 11 августа во зоне ООС умер защитник Александр Орос. Боец был рядовым 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.