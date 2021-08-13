Боевики открыли огонь в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Били из артиллерийских систем калибра 122 миллиметров и минометов калибра 120 и 82.

Важно Боевики наращивают силы на Донбассе, – разведка

В каком состоянии защитники

Раненых бойцов забрали в медучреждения. Состояние здоровья одного защитника – средней тяжести, другого – удовлетворительное.

Украинские военнослужащие должны были открыть ответный огонь. Они прекратили стрельбу оккупантов. О нарушении наемников уже сообщили представителям ОБСЕ.

Что происходило на Донбассе в последние дни