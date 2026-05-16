В Киеве освятили и передали военные иконы для армейских корпусов. Церемония состоялась в заповеднике "Киево-Печерская лавра".

Об этом сообщает Медиацентр Сухопутных войск.

Смотрите также Как выглядит самая странная икона Украины: ее нарисовали на голове сома

Что известно об иконах и их освящении?

В Киеве освятили и передали военные иконы для 9-го и 12-го армейских корпусов, а также 28-й отдельной механизированной бригады.

Церемония состоялась в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" в рамках совместного проекта по созданию военных икон как боевых клейнодов для Вооруженных сил Украины. Его начали в 2024 году.

Новые иконы должны отражать идентичность, боевую славу и традиции военных подразделений, а также поддерживать боевой дух военнослужащих.

Участие в мероприятии приняли представители Министерства обороны, командования Сухопутных войск, военные, а также Службы военного капелланства ВСУ.

Духовная поддержка на фронте остается важной составляющей устойчивости и единства украинских воинов,

– отмечают капелланы.

Организаторы говорят, что церемония имеет не только символическое, но и моральное значение для военных подразделений, которые продолжают борьбу за Украину.

Новые военные иконы переданы подразделениям ВСУ / Фото Медиацентр Сухопутных войск

Что известно об иконах, написанных на ящиках из-под вооружений?

В Софии Киевской открыли выставку "Иконы памяти", созданную на ящиках из-под вооружений в честь погибших воинов Государственной специальной службы транспорта. Инициатива сочетает духовную традицию и современное искусство, а на иконах вписаны имена героев, погибших, выполняя свои обязанности.

Проект основан Соней Атлантовой, Александром Клименко и Германом Клименко, имеет целью превращения смерти в жизнь через искусство. Во время церемонии звучало пение Камерного хора лицея им. Николая Лысенко, а митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко отметил духовное значение работ.

Материал икон – ящики из-под снарядов и патронов – символически превращает объекты войны на носители памяти и молитвы. Председатель Госспецтрансслужбы Александр Яковец отметил, что эти работы поддерживают боевой дух и чтят тех, кто отдал жизнь за Украину. Иконы демонстрируют синтез религиозного, художественного и документального измерений, фиксируя современную историю в культурной памяти страны.

Работы уже экспонировались в Ирпене и за рубежом, становясь важным символом украинской стойкости во время войны. Выставка показывает, как искусство может исцелять и объединять общество в сложные времена.

Художники акцентируют, что эти иконы – не просто образы святых, а свидетельство времени и память о героях, которые отдали жизнь за свою страну.