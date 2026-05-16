Про це повідомляє Медіацентр Сухопутних військ.

Що відомо про ікони та їхнє освячення?

У Києві освятили та передали військові ікони для 9-го і 12-го армійських корпусів, а також 28-ї окремої механізованої бригади.

Церемонія відбулася у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" в межах спільного проєкту зі створення військових ікон як бойових клейнодів для Збройних сил України. Його започаткували у 2024 році.

Нові ікони мають відображати ідентичність, бойову славу та традиції військових підрозділів, а також підтримувати бойовий дух військовослужбовців.

Участь у заході взяли представники Міністерства оборони, командування Сухопутних військ, військові, а також Служби військового капеланства ЗСУ.

Духовна підтримка на фронті залишається важливою складовою стійкості та єдності українських воїнів,

– наголошують капелани.

Організатори кажуть, що церемонія має не лише символічне, а й моральне значення для військових підрозділів, які продовжують боротьбу за Україну.

Нові військові ікони передано підрозділам ЗСУ / Фото Медіацентр Сухопутних військ

Що відомо про ікони, написані на ящиках з-під озброєнь?

У Софії Київській відкрили виставку "Ікони пам’яті", створену на ящиках з-під озброєнь на честь загиблих воїнів Державної спеціальної служби транспорту. Ініціатива поєднує духовну традицію та сучасне мистецтво, а на іконах вписані імена героїв, що загинули, виконуючи свої обов’язки.

Проєкт започаткований Сонєю Атлантовою, Олександром Клименком та Германом Клименком, має на меті перетворення смерті на життя через мистецтво. Під час церемонії звучав спів Камерного хору ліцею ім. Миколи Лисенка, а митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко наголосив на духовному значенні робіт.

Матеріал ікон – ящики з-під снарядів і патронів – символічно перетворює об’єкти війни на носії пам’яті та молитви. Голова Держспецтрансслужби Олександр Яковець зазначив, що ці роботи підтримують бойовий дух та шанують тих, хто віддав життя за Україну. Ікони демонструють синтез релігійного, мистецького та документального вимірів, фіксуючи сучасну історію у культурній пам’яті країни.

Роботи вже експонувалися в Ірпені та за кордоном, стаючи важливим символом української стійкості під час війни. Виставка показує, як мистецтво може зцілювати та об’єднувати суспільство у складні часи.

Митці акцентують, що ці ікони – не просто образи святих, а свідчення часу та пам’ять про героїв, які віддали життя за свою країну.