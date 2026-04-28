Ініціатива поєднала духовну традицію, сучасне мистецтво та пам’ять про тих, хто віддав життя за Україну. Про це повідомляє ДССТ.

Дивіться також "Лист брату, якого чекають і ще 1355 голосів пам'яті": діти й учителі розповіли історії про війну – репортаж

Що відомо про унікальну виставку?

У найстарішому храмі України презентували "Ікони пам’яті" – ініціативу в рамках всесвітньо відомого мистецького проєкту "Ікони на ящиках з-під озброєнь" авторства Соні Атлантової, Олександра Клименка та Германа Клименка.

Під час церемонії художники вписали на тлі ікон імена загиблих героїв ДССТ. Ця акція є відродженням давньої традиції Софії Київської, де ще з княжих часів імена загиблих на стінах храму ставали частиною молитви та вічної пам'яті.

Ми платимо колосально жахливу ціну за нашу Незалежність. Сьогодні наші бійці разом з усіма Силами оборони роблять усе, щоб ніколи не повторилися трагедії Бучі, Ірпеня, Херсона чи Ізюма. Я низько вклоняюся рідним наших військовослужбовців, які віддали життя у цій несправедливій війні,

– наголосив Голова Адміністрації Держспецтрансслужби генерал-майор Олександр Яковець.

Як зазначив Олександр Клименко, художник та автор проєкту, ідея цих ікон – перетворення смерті на життя. Служба воїнів ДССТ є прямою візуалізацією цього смислу: вони проводять розмінування, будівництво укриттів і своєю працею щодня перемагають смерть.

"Ісус казав, що немає більшої любові, як хто душу свою покладе за ближніх своїх. Але не треба забувати й про слова пророка Ісаї, який сказав, що мечі будуть перековані на орала, а списи – на серпи. Ці слова втілюються саме в цих роботах: те, що несло смерть, сьогодні увіковічує пам’ять тих, хто поклав життя за кожного із нас. Хай їхня світла пам’ять завжди перебуває в наших серцях", – сказав митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко.

Під склепіннями храму лунав спів Камерного хору ліцею ім. Миколи Лисенка під керівництвом Юлії Пучко-Колесник. Музичну програму виконав Микола Лисенко – нащадок видатного композитора, який нині поєднує диригування зі знищенням ворожих безпілотників у небі Києва.

Що відомо про ці ікони?

Ікони, написані на ящиках з-під озброєнь, стали одним із найсильніших мистецьких символів сучасної війни в Україні. Вони виникли не як абстрактна художня ідея, а як пряма реакція митців на реальність повномасштабного вторгнення.

У буквальному сенсі матеріал, який ще вчора був частиною війни – ящики від снарядів, патронів чи іншого озброєння – перетворюється на носій сакрального змісту. Цей жест має глибоке філософське та духовне значення.

Художники ніби "переписують" функцію предмета: те, що було створене для руйнування, стає інструментом пам’яті, молитви й надії. У цьому контексті ікони не лише зображення святих, а й своєрідні свідчення часу – артефакти війни, що говорять мовою мистецтва.

Особливу роль у популяризації цього напрямку відіграв проєкт "Ікони на ящиках з-під озброєнь", створений українськими митцями. Його роботи експонувалися як в Україні, зокрема в Софії Київській та Ірпені, так і за кордоном, де стали важливим культурним свідченням російсько-української війни.

У цих іконах поєднуються кілька вимірів: релігійний, мистецький і документальний. Вони не лише апелюють до традиційного іконопису, а й фіксують сучасну історію, роблячи її частиною культурної пам’яті.