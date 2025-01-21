Полесские десантники смогли захватить в плен еще одного солдата КНДР. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска.

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Это произошло во время штурма

Украинские военные рассказали о том, что в тот день продолжался штурм северокорейцев. Он был почти весь день.

Наши защитники отметили совместную работу операторов БпЛА, которые информировали, с какой стороны войска КНДР пытаются прорваться в посадку, и работу минометов.

В конце дня противник понял, что захватить позицию не удастся, поэтому войска КНДР начали отходить. После этого оператор БпЛА сообщил, что заметил движение, поэтому воины пошли проверить, кто там.

Сначала солдата КНДР приняли за нашего, однако потом они подошли ближе и заметили специфическую внешность бойца. по словам военных, он был ранен: у него была перемотана челюсть и рука. Очевидно, кто-то оказывал ему помощь.

Военный КНДР имел при себе колбасу. Ему ранее объяснили, что это для того, чтобы есть.

Наши защитники предполагают, что бойцы КНДР получили приказ не сдаваться в плен, ведь выводить северокорейца пришлось силой, а перед тем, как его забрала машина, он целенаправленно ударился головой и потерял сознание.