Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что реакция мира и до того была вялой, но сейчас можно ждать немного других действий от наших партнеров.

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Загородний отметил, что реакция мира давно должна была быть более активной. Даже по самым мягким стандартам предыдущей администрации США – это суперэскалация, когда третья страна появилась в войне России против Украины, и это должно было вызвать более оживленную реакцию для предоставления Украине всего необходимого оружия.

Была вялая реакция, пробили наконец вопрос бить по территории России. Нам потом часто говорили, что там нет корейцев, это не корейцы. Теперь мы имеем живой пример, по которому нельзя сказать, что это не кореец. Это очень хорошее начало разговора с Трампом, чтобы сказать, что война уже давно мировая и захватывает еще больше людей,

– отметил политолог.

Реакция США и России

По его словам, Украине должны оказать военную помощь, потому что это суперэскалация. Двинулась вся политика Салливана, Байдена относительно того, чтобы война не разрасталась по всему миру. Уже разрастается, уже куча стран воюют и в том числе физически, поэтому, надо требовать от следующей администрации большего.

"Что касается Кремля, то они ничего никому не собираются объяснять. Если бы была более оживленная реакция, но теперь объяснений пока нет и не будет, я думаю", – подчеркнул Загородний.