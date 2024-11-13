Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В Госдепе США отметили, что большая часть северокорейских военных находится в Курской области.

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Что известно о военных КНДР в России

Во вторник, 12 июля, в Государственном департаменте США заявили, что северокорейские войска начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими солдатами.

В США выразили обеспокоенность тем, что Россия обратилась к Северной Корее за солдатами для привлечения их в войне в Украине.

"Более 10 000 солдат КНДР были отправлены на восток России, и большинство из них переехала в крайней западной Курской области, где они начали участвовать в боевых операциях вместе с российскими силами", – сказал представитель Государственного департамента США Ведант Патель на брифинге.

К слову, в США не знают, что Владимир Путин отдаст КНДР в обмен на военных. Джейк Салливан предположил, что Ким Чен Ын может ожидать от России "что-то значительное", в частности, ядерную программу.