Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. У Держдепі США зауважили, що більша частина північнокорейських військових перебуває у Курській області.

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Що відомо про військових КНДР в Росії

У вівторок, 12 липня, у Державному департаменті США заявили, що північнокорейські війська почали брати участь у бойових діях разом із російськими солдатами.

У США висловили стурбованість тим, що Росія звернулася до Північної Кореї за солдатами для залучення їх у війні в Україні.

"Понад 10 000 солдатів КНДР були відправлені на схід Росії, і більшість з них переїхала до крайньої західної Курської області, де вони почали брати участь у бойових операціях разом з російськими силами", – сказав речник Державного департаменту США Ведант Патель на брифінгу.

До слова, у США не знають, що Владімір Путін віддасть КНДР в обмін на військових. Джейк Салліван припустив, що Кім Чен Ин може очікувати від Росії "щось значне", зокрема, ядерну програму.