Джейк Салліван сказав, що Сполучені Штати ще вивчають, що саме Росія віддасть Північній Кореї в обмін на участь її військ у повномасштабному вторгненні проти України. Про це пише 24 Канал із посиланням на CBS News.

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Кім Чен Ин очікує щось значне

За словами Саллівана, у США точно не знають, що Росія дає північнокорейському лідеру Кім Чен Ину в обмін на військових, яких він посилає воювати на полі бою в Україні. Він пояснив, що, напевно, Путін ще не вирішив, що саме він дасть.

Я думаю, що він, напевно, ще не вирішив, що саме він збирається робити для Північної Кореї в майбутньому,

– додав він.

Радник Байдена вважає, що, ймовірно, Кім Чен Ин очікує в обмін "щось значне, можливо, у вигляді військової і технологічної підтримки з боку Росії". Він також припустив, що це може бути і ядерна програма Північної Кореї.

За його словами, саме з цієї причини занепокоєння щодо відносин цих країн є реальним і на це мають звернути увагу всі держави.