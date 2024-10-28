Военные КНДР, которые приобретут опыт на войне России против Украины, могут представлять угрозу Альянсу. Руководитель ЦПД отметил, что бойцы Северной Кореи сейчас не могут быть подготовленными к войне, но это же можно сказать и о солдатах НАТО.

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Военные КНДР будут учиться у россиян

Западное издание WSJ сообщает о том, что КНДР отправила в Россию "молодых и неподготовленных солдат" Андрей Коваленко отметил, что они в принципе и не могут быть подготовленными. В общем, это связано с тем, что ни военные КНДР, ни военные НАТО не имеют боевого опыта современной войны.

Но это не значит, что около 12 тысяч воинов КНДР, из которых 1500 спецназовцев, не будут учиться у россиян. Они для этого и приехали, чтобы получать опыт в бою на Курщине и помогать армии России,

– объяснил он.

По его словам, на Западе есть люди, заинтересованы в том, чтобы преуменьшить ситуацию, чтобы ничего самим не делать, однако этот путь ошибочен.

Уже через 3 – 6 месяцев военные КНДР, которых будут отправлять на современную войну, будут иметь опыт в бою и это угроза, которую понимает Южная Корея и должно понимать НАТО.

Потому что именно на страны Балтии в будущем может напасть Россия, усиленная "бурятами из КНДР",

– подытожил Коваленко.