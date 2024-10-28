Військові КНДР, які набудуть досвіду на війні Росії проти України, можуть становити загрозу Альянсу. Керівник ЦПД наголосив, що бійці Північної Кореї зараз не можуть бути підготовленими до війни, але це ж можна сказати і про солдатів НАТО.

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Військові КНДР будуть вчитись у росіян

Західне видання WSJ повідомляє про те, що КНДР відправила до Росії "молодих та непідготовлених солдатів" Андрій Коваленко наголосив, що вони в принципі й не можуть бути підготовленими. Загалом, це пов'язано з тим, що ні військові КНДР, ні військові НАТО не мають бойового досвіду сучасної війни.

Але це не означає, що близько 12 тисяч вояків КНДР, з яких 1500 спецпризначенців, не будуть вчитися у росіян. Вони для цього і приїхали, щоб здобувати досвід в бою на Курщині і допомагати армії Росії,

– пояснив він.

За його словами, на Заході є люди, зацікавлені в тому, аби применшити ситуацію, щоб нічого самим не робити, однак цей шлях хибний.

Вже за 3 – 6 місяців військові КНДР, яких відправлятимуть на сучасну війну, будуть мати досвід в бою і це загроза, яку розуміє Південна Корея і має розуміти НАТО.

Бо саме на країни Балтії в майбутньому може напасти Росія, посилена "бурятами з КНДР",

– підсумував Коваленко.