Военные командиры со всего мира в шоке от мощи украинской армии, – Арестович

Советник Офиса Президента Алексей Арестович опроверг слухи о том, что успехи нашей армии – временный фарт. Это не так, ведь украинская армия демонстрирует высокий уровень сплоченности и подготовки.

По словам Арестовича, многие военные в шоке от того уровня, который демонстрирует украинская армия и ее руководство.

Важно Скоро поступит оружие, предоставим всем, – Арестович

Он добавил, что лучшие армии всего мира давали нам 48 часов.

На десятые сутки украинская авиация, которой давали 3 часа, разносит врага с неба. Наши успехи – закономерность. Специально построенные и четко реализованные причинно-следственные связи. Сочетание высочайшего уровня вооруженных сил и народного сопротивления и перемелет здесь российскую военную машину,

– подчеркнул Арестович.

Он добавил, что российская армия не сильна, она просто длинная. К тому же восемь из десяти путинских армий здесь. Ранее Арестович указал, что сейчас фаза 2 – 3 дня, когда оккупанты еще будут пытаться продвинуться вперед. Преимущественно на Южном направлении Кривой Рог, Запорожье.

"Потом мы их там "приласкаем" и успокоим", – добавил Алексей Арестович.

Советник Офиса Президента отметил, что наши военные хорошо лупят врага под Киевом, поэтому не надо волноваться.

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